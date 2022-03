Maison mère et section fille: les grands clubs européens enfin à fond

En 2001, le dernier carré de la Coupe d'Europe était composé de Francfort, Umea (Suède), Helsinki et Toulouse. Près de vingt ans plus tard, le Bayern Munich, Barcelone, Chelsea et Lyon ont pris le relais, signe de la montée en puissance des grands clubs dans le foot féminin.