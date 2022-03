Caen. La Normandie championne des églises et chapelles en péril

C'est Le Figaro qui révèle l'information dans son édition datée du jeudi 25 avril 2019. La Normandie est la championne des régions françaises où le plus d'églises et de chapelles sont en péril.

L'Observatoire du patrimoine religieux (OPR) tire la sonnette d'alarme. Sur 3099 édifices, 2 825 nécessitent des travaux d'entretien, 169 de gros travaux et 105 tombent en ruine ou représentent un danger.

Après la vague de dons pour reconstruire Notre-Dame de Paris, Édouard de Lamaze, le Président de l'OPR, appelle chacun à s'emparer du sujet, croyant ou non.

"Il faut vraiment que les Français n'assimilent pas le problème des édifices religieux avec le culte. Il faut déconnecter la réflexion à ce propos. Ces églises appartiennent à l'identité de la ville, de la campagne, des villages.", plaide-t-il.

Et Édouard de Lamaze, aussi Conseiller régional de Normandie et maire de Bois-Héroult (Seine-Maritime), de rappeler que ce sont les communes qui sont chargées d'entretenir toutes les églises construites avant 1905, année de l'adoption de la loi de séparation des Églises et de l'État.

