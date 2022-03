Caumont-sur-Orne. Collision mortelle dans l'Orne : un piéton heurté par un train

Ce mercredi 24 avril 2019, un piéton a été percuté par un train à hauteur de Theil - La Rouge dans l'Orne vers 16 heures. Le trafic de TER Normandie entre Nogent-Le-Retrou et Le Mans a été interrompu. Des bus de substitution ont été mis en place pour les voyageurs. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. Plus d'informations à venir.