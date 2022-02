Caen. L'Audacieuse : 4 000 inscrits pour les 10 ans

Une course à obstacles sportive, fun et boueuse, rendez-vous à "L'Audacieuse" ! L'événement fête son 10ème anniversaire ce dimanche 28 avril 2019. Au programme, un parcours de 12 km au départ du centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) pour une arrivée sur le site de la fonderie. Mais surtout, pas de classement ni de chrono, simplement l'objectif de faire du sport de manière totalement loufoque !

250 bénévoles jouent les gros bras

Pour mener à bien une organisation vieille de dix ans, 250 bénévoles sont réquisitionnés en amont, pendant et après l'événement. Au menu : un gros travail logistique qui permet d'assurer la mise en place des obstacles. Et si la course était plutôt nocturne l'an passé, c'est quasiment au lever du jour que les plus motivés vont en profiter ce dimanche. Des vagues toutes les vingt minutes sont organisées de 9 h à 12h.

Pratique.Premier départ à 9 heures. Centre Commercial Carrefour Hérouville.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin