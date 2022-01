Qui est le douzième Apôtres ?

Billet Tendance Confidences

Dimanche 20 mai 2012

Bonjour à tous !

Dans l’histoire de l’Eglise naissante, il y a un petit évènement qui parait anecdotique mais qui a son importance. Après la mort et la résurrection de Jésus, on parle des Onze apôtres. Forcément, Judas ne fait plus partie du groupe. Il n’a pas supporté sa trahison et s’est donné la mort.

Mais du coup, il manque un apôtre. Ils doivent être Douze ! J’en parle, parce que dans une des lectures de la messe de ce dimanche, il est question de l’élection du remplaçant : c’est un dénommé Matias qui sera "choisi pour prendre place dans le ministère des Apôtre". C’est dans le Livre des Actes des Apôtres.

Et souvent, je me dis que le onzième apôtre, c’est peut-être moi, c’est un peu chacun, chacune d’entre nous. Le plan de Dieu pour l’humanité est un plan dans lequel nous sommes partie prenante. Peut-être aurait-Il pu tout faire sans nous, mais Il a préféré faire avec nous.

Et quand il en manque à l’ouvrage, ça ne va pas ! Ne manquons pas à l’appel. Nous avons tous quelque chose à vivre et à faire dans le grand chantier de notre monde. Les chrétiens parlent de leur vocation. Oui, tous, nous sommes appelés à prendre notre place. Ne laissons pas vacante la douzième place dans l’équipe apostolique.

Apôtres, nous devons l’être par notre engagement dans la société au service des autres, que cela soit dans le service caritatif ou dans le politique ;

Apôtres, nous devons l’être dans nos choix de vie, mariage, famille ou célibat consacré ;

Apôtres, nous devons l’être quel que soit notre rang dans la société. Ce n’est pas réservé à une élite ! Le bien, nous pouvons tous le faire ! Rendre les autres heureux, nous pouvons tous le faire !

Alors, soyez prêts, retroussez les manches. N’ayez pas peur d’être le douzième de l’équipe. Quelqu’un, quelque part compte sur vous !

Bon dimanche à tous. P. Jean-Christophe Mache