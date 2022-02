Caen. Transports à Caen : une grève annoncée sur le réseau Kéolis

Des perturbations sont attendues dans les transports en commun de Caen (Calvados) pour la journée du mardi 23 avril 2019. Des syndicats ont lancé un préavis de grève pour un petit peu moins d'une heure, entre 9h30 et 10h29. Sont concernées : la navette Centre-ville, les lignes de substitution A et B et les lignes de bus 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 et 15.