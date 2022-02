Fed Cup: 26 ans après, l'Australie en finale

Les Australiennes ont validé leur billet pour la finale, où elles accueilleront en novembre la France ou la Roumanie (1-1 dans l'autre demie), après avoir remporté le double de dimanche: Ashleigh Barty et Samantha Stosur ont ainsi dominé Victoria Azarenka et Aryna Sabalenka 7-5, 3-6, 6-2, au terme d'un combat de près de deux heures.

"Je n'aurais pas pu choisir de meilleures athlètes. Ash (Barty) et Sam (Stosur) sont des superstars", a confié la capitaine australienne Alicia Molik.

Les Bélarusses, qui devaient aligner Lidziya Marozava et Vera Lapko, ont changé leur double au dernier moment, la capitaine Tatiana Poutchek privilégiant l'expérience de Sabalenka, 10e joueuse mondiale à 20 ans, et d'Azarenka, deux fois sacrée lors de l'Open d'Australie et aujourd'hui 61e joueuse mondiale.

"On savait que ce serait compliqué et on est juste ravies de la façon dont on a joué", a abondé Stosur.

"Toutes les filles ont travaillé dur toute l'année et on est vraiment soudées", a-t-elle ajouté.

Barty, N.9 mondiale, avait déjà fait sa part de travail en remportant ses deux matches de simple, face à Azarenka (7-6, 6-3) puis face à Sabalenka (6-2, 6-2).

L'Australie a remporté le titre à sept reprises, la dernière fois en 1974 face aux Etats-Unis.

