Fed Cup: les Bleues décrochent le trophée pour parachever la saison des retrouvailles

Les Françaises, à égalité un à un avec les Australiennes à l'issue du premier jour, se sont imposées trois victoires à deux au bout du double décisif, remporté par Kristina Mladenovic et Caroline Garcia face à Barty et à Samantha Stosur (6-4, 6-3).

C'est le troisième sacre de la France en Fed Cup, après 1997 et 2003. Le trophée continue en revanche à se refuser à l'Australie, troisième nation la plus récompensée avec sept titres, mais qui ne l'a plus soulevé depuis 45 ans.

Cette victoire arrive dès la première campagne de Julien Benneteau dans le rôle de capitaine et vient récompenser notamment sa capacité à fédérer les joueuses.

"Je suis l'homme le plus fier de la planète", a lancé Julien Benneteau, juste après le match victorieux.

Avant son arrivée au capitanat, Caroline Garcia n'avait plus mis les pieds en équipe de France depuis la défaite en finale en 2016 (3-2 contre la République tchèque). Avait suivi une brouille avec ses coéquipières, Mladenovic et Alizé Cornet notamment, après que la meilleure Française d'alors avait décidé de donner la priorité à sa carrière individuelle.

Elle avait récolté un triple "LOL" ironique sur les réseaux sociaux quand elle avait déclaré forfait, pour une blessure au dos, avant le match de barrage face à l'Espagne au printemps 2017.

"Cela représente beaucoup d'émotion de partager cela avec Caroline", a déclaré Kristina Mladenovic. Pour sceller définitivement leur réconciliation, les deux joueuses se sont allongées cote à cote sur le court après la balle de match.

Exploit de Mladenovic face à Barty

Mais Caroline Garcia a fait beaucoup pour les Bleues aux deux précédents tours cette saison - deux points en simple en Belgique au premier tour, deux points, un en simple et en double en demi-finale contre la Roumanie de Simona Halep -, c'est Kristina Mladenovic qui a porté les Bleues tout au long du week-end de la finale.

Au lendemain de sa victoire expéditive contre la N.2 australienne Ajla Tomljanovic (6-1, 6-1), "Kiki" a signé un des exploits les plus retentissants de sa carrière en renversant la N.1 mondiale sur ses terres dimanche matin, au bout de plus de 2h30 min de combat, dans un match à rebondissement.

"C'est un des moments les plus forts de ma carrière", reconnaît Mladenovic.

Irrésistible la veille face à Garcia, étouffée (6-0, 6-0) en 56 minutes, Barty est parfaitement entrée dans le match, avec quatre aces dans ses deux premiers jeux de service et un break d'entrée, pour mener 3-0. Si bien qu'à ce moment-là, elle n'avait pas perdu le moindre jeu de la finale.

Mais Mladenovic n'a pas baissé les bras et, après avoir écarté une balle de 5-3 dans le deuxième set, a égalisé à une manche partout.

Dans une fin de match à haute tension, "Kiki" a servi pour le gain de la rencontre après un break blanc, à 5-4. Mais elle a connu le même sort au pire moment. Au jeu décisif en revanche, elle n'a laissé aucune chance à la N.1 mondiale, qui n'a plus marqué qu'un point et a fini par payer ses 47 fautes directes.

Pauline Parmentier (122e), préférée à Garcia pour le quatrième simple, n'a elle jamais vraiment mis en danger Tomljanovic, victorieuse (6-4, 7-5), ce qui a permis à l'Australie de rester en vie dans cette rencontre.

Mais comme en demi-finale, l'association Mladenovic-Garcia en double a trouvé les ressources pour aller conquérir le point de la victoire en Fed Cup, dont la formule changera à partir de la saison prochaine.

Un scénario du bout du monde qui rappelle le triomphe de leurs homologues masculins en Coupe Davis en 2001. A Melbourne, dans la Rod Laver Arena, les Bleus étaient eux aussi venus à bout de l'Australie et d'un N.1 mondial, en l'occurrence Lleyton Hewitt, sur le même score, trois victoires à deux.

A LIRE AUSSI.

Fed Cup: Benneteau ne change pas un groupe qui gagne

Fed Cup: Espoir intact pour les Bleues

Fed Cup: une finale et une belle histoire pour les Bleues

Finale Fed Cup: Mladenovic et Garcia pour lancer les Bleues sous un soleil brûlant

Tennis: Garcia, de la révélation à la confirmation