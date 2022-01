Donna Summer, lareine du Disco quitte la piste

"Tôt ce matin, nous avons perdu Donna Summer Sudano, une femme pleine de talents, le plus grand étant sa foi", indique le communiqué de la famille.

"Si nous pleurons sa disparition, nous sommes en paix au moment de célébrer son existence extraordinaire et son héritage éternel. Les mots nous manquent pour vous dire à quel point nous apprécions vos prières et votre amour pour notre famille en ce moment difficile", ajoute-t-il.

Selon le site spécialisé dans la vie des célébrités TMZ, la star née en 1948 est décédé d'un cancer des poumons. Le site ajoute, en s'appuyant sur plusieurs sources non identifiées, qu'elle avait contracté ce cancer après avoir inhalé des particules toxiques disséminées dans l'air suite aux attentats du 11-Septembre à New York.

Dans les années 1970, la chanteuse avait marqué l'histoire du disco avec des hits comme "Love to love you baby", "Last Dance" ou "Hot Stuff" et participé à la renommée du Palace, à Paris, où elle s'était produite.

La star au rouge à lèvres criard et au large sourire, avait pour producteur un autre grand nom du disco, Giorgio Moroder. Elle avait remporté cinq grammy awards, notamment pour ses premiers succès.

"Après avoir connu un tel succès, je ne savais plus quoi faire. Plus rien n'avait de signification. Je me suis senti désespérée et déprimée. J'ai commencé à prendre des médicaments", racontait la chanteuse, des années plus tard, à la télévision.

C'est par la prière qu'elle a finalement retrouvé goût à la vie, disait-elle dans cette même interview.

"Quand je vais sur une piste de danse, je veux entendre quelque chose qui va me permettre d'oublier toutes les idées négatives et tout le travail de la semaine passée pour ne plus penser qu'à une chose: être libre pendant une minute", disait elle en 2008 au journal américain Newsday.

L'annonce de sa mort a provoqué un flot de réactions sur Twitter. "Repose en paix Donna Summer!!! Tu as vraiment changé la donne", a écrit la chanteuse Mary J. Blige. "Mes condoléances à la famille et aux proches de Donna Summer. Elle va terriblement nous manquer. Elle était vraiment la reine du disco", écrit la chanteuse et soeur de Michael Jackson La Toya Jackson.

"Repose en paix chère Donna Summer. Ta voix était le battement de coeur et la bande originale d'une décennie", a quant à lui réagi le légendaire producteur américain Quincy Jones, la chanteuse australienne Kylie Minogue saluant de son coté "une des (ses) premières inspirations musicales".

Signe de l'influence de Donna Summer par-delà les genres musicaux, en France, le groupe de rap "113" lui a rendu hommage: "Après Whitney Houston, une autre grande légende de la musique vient de nous quitter... Repose en paix Donna Summer", est-il écrit dans le message de @mokobe113, l'un des membres du groupe.

La star américaine de la pop Whitney Houston est morte en février à Los Angeles.

Donna Summer travaillait sur un album ces derniers mois, indique le site indique TMZ, selon lequel elle avait veillé à cacher son cancer.

Elle était mariée à Bruce Sudano avec qui elle avait eu deux petites filles, d'après le site.