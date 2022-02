Rouen. Bonne table à Rouen : Koto sushi, rue Jeanne d'Arc

Avec son étage et sa trentaine de places assises, Koto sushi est une place forte pour les amateurs de cuisine japonaise dans le centre de Rouen (Seine-Maritime). À l'intérieur, le client est accueilli par le sushiman qui prépare à la vue de tous sushis, makis et autres spécialités à base de poisson. De quoi se mettre en appétit et de voir surtout le poisson frais être découpé en fines tranches.

Du poisson frais

La décoration de la salle est épurée, du blanc et quelques touches de rouge, non sans rappeler l'une des couleurs du drapeau japonais. L'ambiance est calme, avec une agréable vue à l'étage sur la rue Jeanne-d'Arc. Le service, lui, est rapide et souriant, l'idéal au moment de la pause déjeuner.

Sur la carte du restaurant, le choix est large. Avantage du midi, il propose des menus spécifiques avec des prix réduits. Je m'oriente ainsi vers un mix de sushis au saumon et de california au saumon et à l'avocat. Le tout est accompagné d'une soupe miso, d'une salade de chou et de riz. Par gourmandise, je prends, en plus, des makis au thon. Les tranches de poisson sont généreuses, le saumon n'est pas trop gras tandis que le riz qui l'accompagne est bien fondant.

Le tout est bien servi et copieux. Et surtout le prix est très intéressant puisque je m'en sors pour 18 euros. Une bonne adresse à recommander pour les amateurs de cuisine japonaise.

30, rue Jeanne d'Arc à Rouen. Tél. 02 77 70 36 78. koto-sushi.fr

