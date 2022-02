Rouen. Pâques ou la vie plus forte que la mort !

La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est l'élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l'année liturgique.

Mgr Dominique Lebrun Impossible de lire le son.

Que fête-t-on à Pâques ?

La célébration de la fête de Pâques est l'occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. C'est la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés dans leurs paroisses pendant la Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte.

La Résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C'est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d'allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.

" Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. " (Luc 24)

Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus, lorsque les disciples de Jésus (les apôtres et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi que Jésus leur est apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances diverses pendant 40 jours jusqu'à une dernière apparition, lorsqu'ils l'ont vu monter au Ciel.

Les origines de Pâques

Étymologiquement, Pâques signifie " passage ". La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d'Égypte.

Depuis la Résurrection du Christ, c'est la célébration du passage avec lui de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le Christ sauve l'Homme du péché et l'appelle à la vie éternelle.

Éclairages du pape François

" Jésus Christ, par amour pour nous, s'est dépouillé de sa gloire divine ; il s'est vidé de lui-même, il a assumé la forme de serviteur et s'est humilié jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Pour cela Dieu l'a exalté et l'a fait Seigneur de l'univers. Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de la vie et du bonheur : ce chemin est l'humilité. "

" Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son amour est pour toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui rendons grâces parce qu'il est descendu pour nous jusqu'au fond de l'abîme. "

" L'amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres ! "

" Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s'est fait homme et est allé jusqu'au bout du chemin de l'humilité et du don de soi, jusqu'aux enfers, jusqu'à l'abîme de la séparation de Dieu, ce même amour miséricordieux a inondé de lumière le corps mort de Jésus, l'a transfiguré, l'a fait passer dans la vie éternelle. Jésus n'est pas retourné à la vie d'avant, à la vie terrestre, mais il est entré dans la vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre humanité, il nous a ouvert à un avenir d'espérance. Voilà ce qu'est Pâques : c'est l'exode, le passage de l'homme de l'esclavage du péché, du mal à la liberté de l'amour, du bien. "

" Venez et voyez ! "

" Voici le sommet de l'Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence : Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Cet événement est à la base de notre foi et de notre espérance : si le Christ n'était pas ressuscité, le Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de l'Église serait vidée de son élan, parce que c'est de là qu'il est parti et qu'il repart toujours. Le message que les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l'Amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l'a ressuscité et l'a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, l'Amour l'a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort. "

L'émission Tendance Confidences est diffusée chaque dimanche de 8h40 et 9h00 sur tendance ouest

A LIRE AUSSI.

Spectacle, encyclopédies, internet: Jésus revient!

Le message de Pâques de l'archevêque de Rouen

A Bethléem, l'art millénaire de l'iconographie ressuscite

La tombe de Jésus ouverte pour la première fois depuis au moins deux siècles

A Notre-Dame, vendredi de piété autour de la couronne d'épines