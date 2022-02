Caen. 75e D-Day : Emmanuel Macron et Theresa May à Ver-sur-Mer le 6 juin

À un mois et demi du jeudi 6 juin 2019, on en sait plus sur le programme des commémorations à l'occasion du 75e Débarquement.

Selon nos informations, Emmanuel Macron et Theresa May participeront à une cérémonie sur la commune de Ver-sur-Mer (Calvados). Le président de la République et la première ministre dévoileront la statue du futur mémorial britannique.

200 invités seront présents en plus des deux chefs d'États.

Tôt le matin

Selon le maire de Ver-sur-Mer, Philippe Onillon, la cérémonie devrait avoir lieu en tout début de matinée, entre 7h30 et 8h30. Un horaire symbolique, puisque le Débarquement a débuté à 7h35 précises dans le secteur britannique.

Mais ce planning est susceptible d'être modifié, en effet, avec une heure en moins de décalage horaire, les Anglais souhaiteraient une cérémonie moins matinale.

A LIRE AUSSI.

May, engagée sur le calendrier du Brexit, cherche une alliance

GB: May rencontre la dirigeante du DUP nord-irlandais pour obtenir son soutien

Normandie : la reine d'Angleterre attendue en juin 2019

Brexit: l'UE prête à accorder un nouveau délai à Londres mais s'interroge sur la durée

Ex-espion russe: Moscou a jusqu'à minuit pour s'expliquer