A voir : les sorties cinéma du mercredi 16 mai

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



De rouille et d'os



Drame franco-belge de jacques Audiard avec Marion Cotillard

Ali se voit confier la garde de son fils de 5 ans qu'il connait à peine. Il rencontre ensuite Stéphanie en boite de nuit, qui est dresseuse d'orques. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions.

Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre.

Moonrise Kingdom



Comédie dramatique américaine de Wes Anderson avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand..



Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.



Je te promets

Drame romantique multi-nationalités avec Rachel McAdams et Channing Tatum



Paige et Leo étaient un jeune couple heureux, jusqu’à l’accident… Si Leo s’en sort indemne, Paige se réveille de son coma en ayant tout oublié des cinq dernières années de sa vie. Elle n’a plus aucun souvenir de Leo ni de ce qu’ils ont vécu. Son mari est un inconnu…

Paige découvre une vie dont elle ignore tout – la sienne. Léo, prêt à tout, décide de recommencer à zéro et de reconquérir Paige comme s’ils venaient juste de se rencontrer. Un grand amour peut-il naître deux fois ?

Contrebande

Thriller d'action franco-américano-britannique avec Mark Wahlberg



Chris Farraday a tiré un trait sur son passé criminel et s’est construit une vie paisible avec sa femme Kate et leurs deux fils, jusqu’au jour où son jeune et naïf beau-frère Andy manque à ses engagements dans une opération de trafic de drogues montée par l’inquiétant petit caïd local Tim Briggs. Pour aider Andy à s’acquitter de sa dette, Chris est forcé de reprendre du service et se tourne vers ce qu’il connaît le mieux : la contrebande.

