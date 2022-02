C1: Barcelone élimine Manchester United et se qualifie pour les demi-finales

Vainqueurs (1-0) à l'aller à Old Trafford, les Barcelonais atteignent le dernier carré pour la première fois depuis leur sacre de 2015 grâce à un doublé de Messi (16e, 20e) et un but de Coutinho (61e). Ils affronteront en demie le vainqueur du match de mercredi entre Liverpool et Porto.

