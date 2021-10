Ligue des nations: les Pays-Bas de Depay en finale face au Portugal

Au stade Afonso-Henriques de Guimaraes (nord du Portugal), les "Trois Lions" ont cru faire la différence sur un penalty provoqué par le prometteur défenseur de l'Ajax Matthijs de Ligt, et transformé par Marcus Rashford (32e).

Mais De Ligt s'est rattrapé d'une tête piquée sur un corner de Depay (73e), avant que le but du 2-1 ne soit refusé à l'Anglais Jesse Lingard après recours à l'arbitrage vidéo, pour un très léger hors-jeu (83e). Et dans une prolongation à couper le souffle, Kyle Walker a malencontreusement taclé le ballon dans sa propre cage (97e) avant le but décisif de Quincy Promes sur un nouveau service de Depay (114e)...

"Nous n'avons pas perdu notre calme, nous avons cru à une issue favorable", a savouré le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman, très ambitieux pour la finale: "Nous pouvons gagner ce trophée."

C'est cruel pour les Anglais mais mérité pour les Pays-Bas, dominateurs et proches d'un premier trophée officiel depuis l'Euro-1988, trente et un ans après. Pour cela, les "Oranje" devront triompher dimanche soir en finale face au Portugal, favori devant son public et vainqueur 3-1 de la Suisse mercredi sur un triplé de Ronaldo.

Etincelant De Jong

Mais la "classe biberon" de l'Ajax Amsterdam, avec De Ligt, Frenkie de Jong ou Donny van de Beek, n'a-t-elle pas dompté en quarts de Ligue des champions la Juventus Turin de Ronaldo? Et le capitaine néerlandais Virgil Van Dijk, récent vainqueur de la C1 avec Liverpool, n'est-il pas de taille à museler la superstar portugaise et à se poser en rival pour le Ballon d'Or?

En demi-finale à Guimaraes, les Néerlandais ont longtemps dominé en vain, trop maladroits dans la finition, à l'image du Lyonnais Depay.

Si De Jong, transféré à Barcelone, a étincelé dans l'entrejeu au point d'être élu homme du match, De Ligt a souffert de déconcentration au pire moment... peut-être pertubé par les rumeurs insistantes autour de son avenir (Barça, PSG...).

Le jeune défenseur central (19 ans) a raté un ballon dans sa surface et taclé sur le tibia de Rashford, qui a transformé le penalty (32e).

En tribune, cela a fait chavirer les milliers de supporters anglais, dont la présence en nombre à Porto et Guimaraes a été source d'incidents épars, "fermement" condamnés par la Fédération anglaise de football.

Prolongation endiablée

En seconde période, les Pays-Bas sont passés tout près de l'élimination sur une tête de Jadon Sancho, repoussée par le gardien Jasper Cillessen (54e).

Et c'est le propre des champions de savoir rattraper leurs erreurs: De Ligt s'est racheté d'une tête piquée libératrice après un corner de Depay (73e).

Ensuite, le match est devenu fou, avec deux équipes à la limite de la rupture, jusqu'à une prolongation endiablée.

"C'était une soirée incroyable, avec tous les rebondissements du match. Je pense que nous avons beaucoup appris", a philosophé le sélectionneur anglais Gareth Southgate, dont l'équipe affrontera dimanche la Suisse pour une anecdotique 3e place.

La grande finale a pourtant tendu les bras à l'Angleterre, notamment sur le but annulé de Lingard.

Mais malgré les miracles du gardien Jordan Pickford et les efforts du capitaine anglais Harry Kane, encore poussif après une longue blessure, les Pays-Bas ont eu le dessus. Depay a pressé John Stones, récupéré le ballon, buté sur Pickford mais Promes, qui avait suivi, a contraint Kyle Walker a tacler le ballon dans sa propre cage (97e)...

Inlassable, c'est encore Depay qui a récupéré un ballon dans la surface et servi Promes pour l'ultime but, synonyme de finale. L'inoxydable Cristiano Ronaldo (34 ans) peut se méfier, les jeunes loups néerlandais ont très faim!

