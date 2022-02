Caen. Football (Ligue 1) : Intox de Guingamp ou irrégularité autour de Caen-Angers ?

Il aura donc fallu attendre ce mardi 16 avril 2019 pour que le SM Caen communique officiellement sur un bien énigmatique coup de fil reçu samedi dernier 13 avril en début d'après-midi par Gilles Sergent président du club Malherbiste, de la part de Didier Quillot qui n'est autre que le directeur général de la Ligue de Football Professionnel.

Selon nos informations, ce coup de fil relatait un appel de Bertrand Desplas, président de l'EA Guingamp à Didier Quillot (LFP) rapportant un contact entre un de ces joueurs et un joueur du SCO d'Angers, tous deux dissertant sur leurs matchs respectifs du week-end : Strasbourg-Guingamp et Caen-Angers, l'Angevin étant peu confiant sur les chances de succès des siens en terre normande.

Aucun élément tangible n'étaye les propos du président de Guingamp

Le directeur de la Ligue de football Professionnel a averti le délégué du match et par découlement Jérémy Stinat arbitre de la rencontre Caen-Angers .

Toujours selon nos informations, les deux présidents des clubs concernés de Caen et Angers, Gilles Sergent et Saïd Chabane ont échangé dès le samedi avant la rencontre et le président Caennais a demandé que Bertrand Desplas consigne par écrit ses dires en donnant le nom des joueurs soit disant incriminés à la Ligue de Football Professionnel, avant le début des matchs de ce samedi 13 avril 2019. Chose qui n'a jamais été faite, venant mettre à mal des "doutes" balayés par le succès d'Angers à Caen quelques heures plus tard. Bertrand Desplas qui s'est posé comme "un lanceur d'alerte" dans les colonnes de l'Équipe ce mardi assurant n'avoir "voulu mettre la pression sur personne".

Un enquêteur a été nommé et la commission de discipline de la LFP a été saisie, une décision devrait être rendue rapidement quant à la régularité ou non du match Caen-Angers.

