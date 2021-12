Retour au Normandy pour Julien Doré après son passage en 2008 !

Révélé par l'émission ''Nouvelle Star'' en 2007, Julien Doré a su s'imposer et durer dans le paysage musical français actuel, alors que ces anciens camarades à l'univers beaucoup plus consensuel, retombaient dans l'oubli.

Trois ans après le très remarquable "Ersatz", Julien Doré revient avec "Bichon", un nouvel album déjanté qui l’impose déjà comme une figure de proue de la nouvelle scène française. Sur scène l'artiste déploie toute son énergie et son charisme au service d'un univers particulier et personnel à mi-chemin entre chanson grand public et pop-rock indépendant, et touche ainsi son public directement au coeur !

Comme vous pouvez le voir en vidéo ci-dessous, Julien Doré avait accordé un showcase acoustique aux auditeurs de Tendance Ouest.

INFOS PRATIQUES :

- Concert dès 20h30

- Attention pas de première partie.

Tarifs : Abonnés 18 €/ Normal 22 € / Sur place 26 €

Gagnez vos places dans la Chasse du Petit Déjeuner à 7h15 dans Normandie Matin et dans le Carré d'As à 10h15 dans Tout l'or du monde.