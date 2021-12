Handball (N1F) : Colombelles termine en beauté

Après une entame timide, elles sont montées en puissance et ont conforté leur classement de cinquièmes de Nationale 1. "Dans l'ensemble, on a pris le match par le bon bout, juge l'entraîneur Philippe Breysacher. Les filles ont été sérieuses même s'il y a eu des petites chutes de qualité." A la mi-temps, malgré un premier quart d'heure assez serré (5-4, 14'), Colombelles avait plié le match (16-8, 30').

"On a pris du plaisir, souligne l'ailière Marion Gaignon. On avait tellement envie de gagner, pour nous et pour Audi !" Audi Pereira, la Brésilienne de l'effectif colombellois, retournera s'installer dans son pays natal à l'issue du dernier rendez-vous de la saison, la finale de la Coupe de Normandie, jeudi 17 mai contre Tourlaville/Cherbourg.