Rouen. Christophe Castaner à Rouen : une visite ministérielle sur le thème de la sécurité

Patrouilles, visite de la cellule spéciale gilets jaunes au commissariat, réhabilitation des quartiers dits difficiles... En moins de 24 heures passées à Rouen (Seine-Maritime), Christophe Castaner a essayé de brosser toutes les thématiques qui concernent actuellement la sécurité de la ville, lors de sa visite du lundi 8 avril 2019. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur de participer au lancement officiel du Quartier de reconquête républicaine (QRR) des Hauts de Rouen, qui regroupe la Lombardie, la Grand Mare, les Sapins, le Vallon suisse ou encore une partie de Bihorel.

20 policiers supplémentaires pour le QRR

"Sa finalité, c'est de résoudre et apporter une réponse concrète aux problèmes d'insécurité qui sont posés sur le territoire", présentait Philippe Trenec, le Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), en citant principalement "les rodéos" et "les deals dans les halls d'immeuble". Le tout en renforçant la présence policière sur le terrain et les contacts avec la population. Concrètement, plusieurs policiers ont été recrutés et une brigade VTT a été créée pour coller à la spécificité de cette zone. Après une patrouille au côté d'une brigade de la bac, Christophe Castaner a noté le travail des équipes municipales et les investissements pour réhabiliter ces quartiers.

Christophe Castaner note l'amélioration du cadre de vie sur les Hauts de Rouen Impossible de lire le son.

"Ici, on va mettre des moyens dans le cadre du QRR. 20 policiers supplémentaires vont venir sur ce territoire sur les 36 en plus qui vont venir cette année sur la commune", a précisé l'occupant de la place Beauvau pour montrer l'importance accordée aux Hauts de Rouen. Mais il a surtout insisté sur le fait que ce travail de reconquête n'est possible qu'avec une étroite collaboration entre les forces de l'ordre, les autres services de l'État et les habitants de ces quartiers.