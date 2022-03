Rouen. Normandie : les policiers armés pourront-ils bientôt prendre les TER gratuitement ?

"Une plus grande présence policière, quand on prend le train tôt et qu'on est une jeune fille seule, ça peut être pas mal", lance Coralie Koziak en gare de Rouen. "Je ne me sens pas toujours en sécurité dans le train", confirme son amie Aurélia Godard qui prend le TER quotidiennement entre Bréauté et Rouen. La sécurité est exactement l'étendard brandi par le syndicat de police Alliance qui demande à la Région Normandie la gratuité dans les TER pour les policiers qui garderaient sur eux leur arme de service, et seraient donc à même d'intervenir en cas de problème. Et pour illustrer son propos, Karim Bennacer, secrétaire départemental du syndicat en Seine-Maritime fait référence à l'attentat déjoué du Thalys en août 2015, lors duquel le terroriste a été neutralisé par deux militaires américains en vacances. "On peut imaginer que ce serait une manière de sécuriser le réseau à moindre coût, en incitant des policiers en arme à prendre les transports en commun", avance-t-il.

Une mesure pas d'actualité

Les régions PACA, Île-de-France, Haut-de-France ou Pays de la Loire ont déjà adopté la mesure. En Normandie, le président Hervé Morin a été sollicité dès novembre 2016 par Alliance, en laissant entendre qu'il n'y était pas fermé. "On n'a pas souhaité donner suite même si ce n'est pas forcément un refus définitif", affirme Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région en charge des transports. "C'est d'abord l'État qui est compétent sur les questions de sécurité", précise-t-il, en ajoutant que la Région prend sa part sur la question avec la récente installation de portiques en gare Saint-Lazare pour lutter contre la fraude. "On sait que les gens qui causent des troubles sont rarement munis d'un titre de transport", ajoute l'élu.

Les discussions doivent se poursuivre avec déjà, les premières menaces d'un mouvement du syndicat Alliance s'il ne parvenait pas à obtenir satisfaction sur ce sujet. Et il en va de sa crédibilité, avec de nouvelles élections professionnelles prévues dans la police à la fin de l'année 2018.

