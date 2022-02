Le-Havre. Bleues: dernier test avant la liste de Diacre

Quatre jours après leur démonstration (3-1) face au Japon, l'une des grosses nations du football féminin, les Tricolores tenteront de poursuivre sur leur lancée et de conquérir le public strasbourgeois de la Meinau.

"C'est la dernière répétition avant que la liste ne sorte, on a cœur de faire une belle performance chacune de son côté mais aussi collectivement. C'est une concurrence saine", souligne la capitaine Amandine Henry.

Jeudi à Auxerre, les Françaises ont eu la mainmise sur le match et ont retrouvé des certitudes face aux Japonaises, championnes du monde en 2011 et finalistes en 2015, un mois après une décevante défaite (1-0) face aux Allemandes, qui font partie des favorites pour le Mondial.

"On a envie de faire une belle performance, de reproduire le beau jeu qu'on a su mettre en place contre le Japon. Si on peut être un peu plus efficace ça m'irait bien aussi ! Il faut surtout continuer à gagner on a eu un petit accroc contre l'Allemagne qui je pense nous sert aujourd'hui. On avait besoin de cette défaite", estime Diacre, qui doit dévoiler sa liste durant la première quinzaine de mai.

Le Danemark, qui pointe au 17e rang mondial, offrira une opposition similaire à la Norvège, l'un des adversaires de la France, 4e au classement Fifa, au premier tour de la Coupe du monde.

"Tout est ouvert"

C'est d'ailleurs pour cela que la technicienne nationale avait choisi d'affronter les Danoises, finalistes du dernier Euro en 2017 mais qui ne sont pas qualifiées pour le Mondial-2019.

"C'est une belle nation. Malheureusement elles ne sont pas à la Coupe du monde. Mais nous on va se mettre en mode Norvège !" affirme Amandine Henry.

La rencontre permettra peut-être à certaines joueuses de marquer des points et d'assurer leur place dans la liste des 23.

"C'est possible, tout est ouvert tant que la liste n'est pas définie. Mais ce n'est pas perdre ou gagner une place, c'est un choix que je ferai. Ça va se jouer sur des détails", explique Diacre.

"Forcément quand on fait partie du groupe, on a envie d'y rester. Ce n'est pas une pression, au contraire entre nous ça se passe super bien, insiste Henry. Il faut toutes jouer comme si c'était notre dernier match et se donner à fond, à 200%, pour ne rien regretter."

