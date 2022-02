C'est une soirée qu'elles ne pouvaient pas manquer et elles ont procuré un immense bonheur à leur public, à leur coach et surtout à elles-mêmes en dominant le quatrième du championnat Thouars et en conservant une invincibilité à domicile.

Déjà en play-offs

"On affrontait une équipe qui avait fait tomber les gros de ce championnat, elles souhaitaient réellement nous battre, rappelle Morgan Debrosse, entraîneur plus que satisfait. Une bonne nouvelle qui lui permet d'obtenir son ticket pour les play-offs avant la fin du championnat avec le leader Strasbourg ainsi que les deux équipes de l'autre poule, La Tronche et Voiron. Qu'espérer à présent alors ? Le deuxième échelon français en basket féminin, n'est après tout jamais qu'à six matchs... "Ce n'était pas l'objectif de la saison mais on joue chaque match pour le gagner. Je n'ai pas recruté pour aller jouer en Ligue 2 mais si on a la chance d'y aller, on va la saisir", indique le coach ifois. Le déplacement chez la lanterne rouge Calais samedi 13 avril à 20 heures servira de répétition avant le début des play-offs à domicile. Ce sera le samedi 27 avril prochain.

