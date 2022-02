Insolite. Aborder l'histoire par le biais des séries TV à l'Historial à Rouen

Après Déshabillez-Jeanne, rassemblant des costumes de théâtre et des pièces de haute couture inspirées par le personnage, la nouvelle exposition temporaire de l'Historial baptisée Replay propose d'étudier les liens entre fiction et documentaire à travers trois séries télévisuelles incontournables : Game of thrones, Kaamelott et Versailles. La commissaire d'exposition Réjane Silighini nous explique ses choix :

Quelle thématique abordez-vous par le biais de ces séries ?

"Nous souhaitons par cette exposition déterminer si la série TV peut être un vecteur de découverte et d'enseignement de l'histoire. Nous avons choisi de prendre des exemples très actuels qui parlent à tous nos visiteurs, d'autant plus actuels que le film Kaamelott s'annonce et la programmation de la prochaine saison de Game of thrones est imminente. Chacune de ces trois séries est foncièrement différente. Game of thrones est une série fantaisie, elle n'est pas du tout historique même si l'intrigue renvoie aux Rois Maudits. Kaamelott est un format court et humoristique et Versailles, quant à elle, est une série censée restituer une des plus belles périodes de l'histoire de France avec authenticité."

Quels sont les préjugés que vous dénoncez par cette exposition?

"On se rend compte que Versailles n'est pas si historique qu'il n'y paraît. Pour ce qui est de l'intrigue, la série entretient une frontière très floue entre la fiction et l'histoire mais les costumes exposés, réalisés par Madeline Fontaine pour les acteurs principaux, démontrent cependant un vrai souci du détail et une recherche de réalisme. On cherche clairement à reconstituer le contexte et à donner de la crédibilité au cadre : décors, costume et accessoires. D'autre part en ce qui concerne Kaamelott, malgré le ton léger donné à la série, on s'étonnera des connaissances pointues sur le mythe arthurien dont Alexandre Astier témoigne. Enfin pour donner suffisamment de réalisme à la série fantastique Game of thrones, son auteur George R.R. Martin a puisé son inspiration au Musée de l'armée aux Invalides à Paris : on comparera notamment l'épée d'Aria avec son pendant historique prêté par le musée de l'armée."

Quels types d'objets seront exposés ?

"Parmi les pièces d'exception réunies, nous avons bénéficié des prêts d'Armedia, l'entreprise qui a été sollicitée par Astier pour réaliser les accessoires de Kaamelott. Il s'agit de reconstitution, et on sera étonné de découvrir Excalibur, les heaumes de Perceval et Karadoc et une armure complète. Cette exposition met aussi en avant des anachronismes volontaires d'Astier puisque les deux casques ont été inspirés d'une gravure de Viollet-le-duc représentant des casques du XVe siècle or, l'épopée arthurienne est censée se dérouler au VIe siècle. Cela concourt au décalage constant qu'Astier opère dans sa série. L'exposition présente aussi des costumes conçus pour la série Versailles prêtés par la Cinémathèque française ainsi que d'objets dérivés de la série Game of thrones. L'exposition de ces objets est complété par deux films : l'un nous aide à décrypter Kaamelott et l'autre nous plonge au cœur du musée de l'armée."

Jusqu'au 25 août 2019 à l'Historial à Rouen. 4€ exposition seule ou 7,5/10€ dans le parcours classique. historial-jeannedarc.fr

A LIRE AUSSI.

Au sommet de sa popularité, la série "Game of Thrones" s'achève

L'Islande, un studio de cinéma à ciel ouvert