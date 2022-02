Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen à un tournant de leur finale

Cette finale est passionnante ! À égalité dans la série 2-2, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) auront l'occasion, vendredi 5 avril 2019, de prendre l'avantage sur les Brûleurs de Loups de Grenoble lors du match 5 sur leur glace de l'Ile Lacroix à partir de 20h.

Un match pour prendre l'avantage

Alors que les Grenoblois étaient venus chercher les deux premières victoires sur l'Ile Lacroix lors des matches 1 et 2 sur les scores de 3-2, les Jaunes et Noirs ont également bien voyagé en remportant les matches 3 et 4 à Grenoble 2-1 puis 1-0.

Il ne fait donc pas bon de jouer à domicile pour les deux finalistes. À chaque fois qu'une équipe a ouvert le score, elle s'est imposée dans cette finale.

Les joueurs de Fabrice Lhenry devront donc changer au moins cette première statistique en remportant ce match charnière. Il offrira une occasion de conclure cette fois-ci sur la glace des Isérois dimanche 7 avril 2019 lors du match 6.

Les Rouennais pourront compter sur leurs supporters qui encore une fois ont répondu présent pour un match qui se jouera à guichets fermés.

