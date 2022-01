Gonfreville-l'Orcher. Avec son food-truck, ce Vénézuélien partage sa culture en Seine-Maritime

Du bleu, du jaune, du rouge, du vert et la musique à fond, bonne humeur et accent chantant. Difficile de passer à côté de Wiliams Jose Lopez Guerra et de son food-truck, El Cheverito. En s'approchant, on découvre des plats typiques du Venezuela, son pays natal : empanadas, poulet mariné, porc caramélisé, arepas, etc. liqueur, etc.

"Tout est fait maison", assure-t-il et les clients en profitent. Après s'être installé sur le marché des halles au Havre (Seine-Maritime), les dimanches, il a développé son activité début 2019 en se rendant aussi à Gonfreville-l'Orcher, les mardis.

Faire découvrir le Venezuela aux Français

Arrivé en France en 1994, il a emmené dans ses valises un bout de Venezuela et tient à partager sa culture : "Je me suis rendu compte qu'en France, en tout cas au Havre, les gens ne connaissent pas le Venezuela. Parfois, on me demande à quel endroit de l'Afrique cela se trouve ! Mais non ! C'est l'Amérique latine !"

Williams Lopez a été tour à tour professeur de salsa, d'espagnol et aujourd'hui propriétaire de ce food-truck vénézuélien. Une manière pour lui de faire découvrir son pays natal :

"Je me suis rendu compte que les Havrais ne connaissent pas le Venezuela" Impossible de lire le son.

Il espère pouvoir continuer à développer son activité et en vivre pleinement. Plusieurs pistes sont à l'étude, "certains clients me demandent même si je peux leur livrer mes plats !"

Il rêve aussi que la situation au Venezuela s'améliore pour pouvoir y retourner plus régulièrement et présenter son pays à ses proches. Et pourquoi pas boucler la boucle en faisant découvrir la France aux Vénézuéliens ?

