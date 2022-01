Rouen. Hockey sur glace : les Dragons effacent leur retard face à Grenoble

Revenus à 2-1 la veille, les Dragons de Rouen ont remporté un deuxième match sur la glace des Brûleurs de Loups de Grenoble en s'imposant sur le score de 1-0 lors du match 4 de la finale de la Synerglace Ligue Magnus, mercredi 3 avril 2019. Ils égalisent à 2-2 dans la série.

Un seul but

Un seul et unique but marqué dans cette rencontre après sept minutes de jeu sur un lancer croisé d'Anthony Guttig bien servi par Nicolas Deschamps qui permet aux Jaunes et Noirs de mener dans ce match. Bien plus en vue que lors des deux premières rencontres, les Rouennais asphyxiaient totalement les Brûleurs de Loups au cours du deuxième tiers avec plusieurs face-à-face et un penalty à chaque fois stoppés par le portier grenoblois Horak.

Malgré ce manque de réussite, les joueurs de Fabrice Lhenry parvenaient à conserver cet avantage d'un but grâce à un Matija Pintaric juste stratosphérique devant son filet et qui réalise un nouveau blanchissage.

Il y aura donc un match 6 dans cette série au meilleur des sept matches, dimanche 7 avril 2019 mais avant cela une des deux équipes s'offrira la possibilité de conquérir le titre avec un match 5 sur l'Ile Lacroix à Rouen, vendredi 5 avril 2019.

