Caen. La Suédoise Greta Thunberg invitée en Normandie pour le prix Liberté

C'est un visage et deux tresses blondes désormais connus et reconnus dans le monde entier. Greta Thunberg, jeune suédoise de 16 ans, fait la Une des médias depuis plusieurs mois pour ses actions et discours en faveur du climat. Un engagement qui lui vaut de remporter le prix Liberté de Normandie pour la Paix. Hervé Morin, le président de la Région Normandie, l'a annoncé mardi 2 avril 2019 lors d'une conférence de presse au sujet du Forum Mondial Normandie pour la Paix qui se tiendra les 4 et 5 juin 2019 à l'Abbaye aux Dames à Caen (Calvados).

Choisie parmi "des héros de notre temps"

La lycéenne suédoise était en compétition pour ce titre avec le blogueur saoudien Raif Badawi et le photojournaliste chinois Lu Guang. Deux hommes que Greta Thunberg qualifie de "héros de notre temps". Ils ont tous trois été sélectionnés en finale parmi plus de cent propositions.

Greta Thunberg a ensuite été désignée lauréate par des jeunes de 15 à 25 ans, à l'issue d'un vote en ligne. Elle a obtenu 41,67 % des voix, Raif Badawi, blogueur saoudien âgé de 35 ans, 37,21 % et Lu Guang, photojournaliste chinois âgé de 58 ans, 19,68 % (1,44 % de votes blancs).

La jeune fille est récompensée pour son engagement qui a commencé en août 2018 par des grèves de l'école les vendredis pour aller manifester devant le Parlement de Stockholm pour dénoncer l'inaction des gouvernements face à l'urgence climatique. Une action qui a trouvé un écho parmi les lycéens du monde entier. S'en sont suivis deux discours très remarqués à la COP24 à Katowice (Pologne) en décembre et au forum économique de Davos (Suisse) début 2019.

"La crise climatique menace la civilisation entière"

Dans un communiqué, Greta Thunberg s'est dite "très reconnaissante" de recevoir le prix Liberté. Elle a saisi l'occasion pour rappeler que "la crise climatique ne menace pas seulement la vie de milliards d'individus. Elle menace la civilisation entière. Et ce sont les personnes qui en sont le moins responsables qui payent le plus lourd tribut."

La remise du prix se tiendra le 5 juin à l'Abbaye aux Dames à Caen dans le cadre du Forum Normandie pour la Paix et du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie. Greta Thunberg a dit vouloir être présente. Elle a décidé de remettre les 25 000 euros du prix à quatre associations engagées pour la justice climatique.

Si elle fait le déplacement, elle se retrouvera à nouveau au milieu des plus importantes personnalités du monde. L'an dernier, la première édition du Forum avait réuni plus de 5 000 personnes dont Ban Ki Moon, ancien Secrétaire Général de l'ONU. Mais ce n'est pas ça qui va l'impressionner, et encore moins l'arrêter.

A LIRE AUSSI.

La saison Nobel 2018 s'ouvre sans la littérature

Saison Nobel: et maintenant, la paix!

Climat: les jeunes dans la rue pour interpeller leurs gouvernements

Rapport RSF 2017: "Jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée"

Climat: manif mondiale de la jeunesse pour sauver la planète