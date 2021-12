Billet Tendance Confidences du Dimanche 13 mai 2012

Bonjour à tous !

Quand je pense que certains disent que l’Eglise est porteuse d’un message bien peu engageant, j’ai envie de leur proposer d’ouvrir quelques pages de l’Evangile, et en particulier, celle que nous entendrons dans les églises du monde entier aujourd’hui.

Le Christ nous invite à la joie et à l’amour

"Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie". N’est-ce pas ce que nous souhaiterions à tous ceux que nous aimons ? Eh bien voilà le souhait du Christ pour chacun de nous. Que nous soyons habités par la joie de vivre, la joie de croire, la joie d’aimer ! Parce que la phrase que Jésus dit ensuite est sans ambiguïté : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé "

Voici le résumé de toute la Bible. Essayer de vivre le commandement de l’amour, comme Jésus nous l’a montré en nous donnant sa vie. Et il sait que cette joie peut être combat : lui-même, dans sa passion, a connu la souffrance et la peur. Il sait que ce commandement de l’amour est souvent bien compliqué, surtout avec ses plus proches : lui-même a connu la haine et l’hostilité à son égard.

Mais ce qu’il sait par-dessus tout, c’est qu’au bout du compte, c’est bien cet amour et cette joie qui seront les plus forts. C’est le sens de la résurrection que nous fêtions à Pâques !

Alors c’est vrai que bien souvent, les religions sont montrées du doigt parce que soi-disant porteuses de haine et de guerre. Mais est-ce la faute de Dieu si les hommes se montrent incapables d’entendre son message ? Est-ce la faute de Dieu si les hommes se servent de lui pour combattre leurs frères ? Que cela soit dans la Torah, dans l’Evangile ou dans le Coran, le message d’amour est le même ! Comme le disait l’humoriste Boujenah, faisant parler Dieu : j’ai fabriqué des sourds !

C’est pourtant pas si compliqué : ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres ! C’est en Saint Jean, dans l’évangile lu ce dimanche matin.

Père Jean-Christophe Mache