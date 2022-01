Rouen. Hockey sur glace : Rouen se met en difficulté avec une deuxième défaite

Après une première défaite 3-2 lors du match 1, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont une nouvelle fois inclinés sur leur glace de l'Ile Lacroix. Lors du match 2, ils ont été défaits, toujours sur le score de 3-2, samedi 30 mars 2019 face aux Brûleurs de loups de Grenoble en finale de play-offs de Synerglace Ligue Magnus.

Menés dès le début

Plus convaincants que la veille, les Jaunes et Noirs se retrouvaient tout de même menés au score à la 10e minute sur un but de Damien Fleury 1-0. La réaction ne s'est pas fait attendre, avec un peu plus d'une minute plus tard, un lancer de Mathieu Roy 1-1.

Rentrés au vestiaire sur ce score, les Rouennais ont pris, pour la première fois dans la série, l'avantage après 15 minutes de jeu par Juha Koivisto. Mais encore une fois la réaction grenobloise est intervenue moins de deux minutes plus tard sur un but signé Patrick Mceachen 2-2.

Les deux équipes se sont alors rendues coup pour coup mais le but vainqueur est intervenu après 11 minutes de jeu par Joël Champagne 3-2. Les joueurs de Fabrice Lhenry sont désormais menés dans la série 2-0 et disputeront les matches 3 et 4 mardi 2 et mercredi 3 avril 2019 à Grenoble.

