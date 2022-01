Football (Ligue 1). Caen a retrouvé de l'appétit !

Cela faisait des mois que les joueurs, dirigeants et staff du SM Caen attendaient de retrouver le chemin de la victoire. Depuis la semaine passée et un déplacement a priori inaccessible à Monaco, Caen a enfin gagné en 2019. Son dernier succès remontait au 18 décembre contre Toulouse. "C'est de la joie, mais une joie contenue et une joie très intérieure au groupe, au club" a ainsi analysé Fabien Mercadal, l'entraîneur normand, "on arrive enfin à gagner quand nos adversaires directs ne le font pas, c'est la compétition. On en profite un peu car on a pas mal morflé ces derniers temps". Ce succès à Monaco, il est avant tout le fruit d'un travail collectif pendant la trêve internationale si l'on en croit Fabien Mercadal : "en football, quand tu ne lâches pas, ça fini toujours par tourner. On avait grand besoin de se rassurer". C'est chose faite, mais le chemin est encore long pour Caen dans sa course au maintien.

"Celui qui se relâche

est un idiot"

"Je me souviens d'un match au courage à Dijon en début de saison où j'avais eu le même ressenti. J'espère que ça va nous lancer pour ces huit derniers matchs de la saison où on va être bons et avoir des résultats". À commencer par le déplacement à Nîmes, dès ce samedi. Chez des Crocos Gardois promus surprises de la saison déjà maintenus, les Caennais devront comme à Monaco, faire preuve d'un grand sens de la solidarité et de malice dans leur stratégie. "Celui qui se relâche avant d'aller à Nîmes, sincèrement c'est un idiot" a averti Mercadal tandis que ses "Rouge et Bleu" ont enfin passé une semaine sereine, sans lanterne rouge ni zone de relégation sous les yeux. Maintenant, il faut confirmer. Pourra ensuite débuter le sprint final.

Retrouver de la dignité à Monaco