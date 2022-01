Caen. Gilets jaunes à Caen : le maire veut "retrouver un centre-ville pacifique"

"De samedi en samedi, on s'aperçoit qu'il y a systématiquement des dégradations et que personne ne peut les maîtriser", commence par déplorer Joël Bruneau, Maire de Caen (Calvados). Samedi 30 mars, lors de l'acte 20 des Gilets Jaunes, la ville de Caen a encore été victime de nombreux débordements : vitrines brisées, caméras de vidéoprotection cassées, usage de gaz lacrymogène, affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le bilan est lourd. C'en est trop pour le Maire de Caen qui veut retrouver un centre ville "pacifique".

"Je n'interdis pas la liberté de manifester"

"Ces manifestations font peur aux commerçants mais aussi aux visiteurs, il faut que cela se stoppe". Un ras-le-bol général qui le mène à faire appel au préfet du Calvados, Laurent Fiscus, afin d'interdire les manifestations des Gilets Jaunes chaque samedi dans le centre ville de Caen.

J'ai demandé au préfet de prendre les dispositions pour que les rues de Caen soient interdites à toute manifestation samedi prochain. Les habitants et commerçants ne peuvent plus être les victimes des débordements commis par les casseurs qui dévoient la cause des gilets jaunes. — Joël Bruneau (@joelbruneau) 30 mars 2019

"Je suis prêt à mettre à disposition un lieu pour s'exprimer" Impossible de lire le son.

"On ne peut pas mettre toute la ville sous cloche mais certaines personnes qui viennent juste pour dégrader et être violentes n'ont rien à faire là. Il faut ramener le calme sans empêcher la liberté de parole des vrais gilets jaunes, ceux qui ont des revendications constructives", conclut-il.

