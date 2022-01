Petit-Quevilly. Près de Rouen, dans son atelier, elle travaille le cuir à la main

À peine la porte de son atelier franchie, l'odeur est là : celle très spécifique du cuir et des différents produits. Installée depuis décembre 2018 au Kaléidoscope à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), Naïma Chebbah est maroquinière. "Je suis arrivée dans ce milieu un peu par hasard", se souvient-elle, évoquant sa première expérience dans le domaine auprès de la prestigieuse maison Hermès, en 2007.

C'est donc au Vaudreuil (Eure), où la maroquinerie est très implantée, que Naïma se forme et découvre ce métier. Elle développe ses connaissances en apprenant la patine : "Une technique qui permet de modifier les aspects du cuir". Après différentes expériences, elle décide finalement de se lancer à son compte. "C'est important d'avoir un local pour échanger avec les autres, poursuit Naïma Chebbah, à propos du Kaléidoscope. Il y a du passage et de la vie ici. Ça permet aussi à des clients de venir me voir dans mon atelier."

Le local n'est pas bien grand, mais Naïma a tout à proximité et elle n'est pas encombrée par des machines puisqu'elle travaille à la main. "Je me fournis chez un de mes anciens patrons qui travaille avec du cuir venant de France et d'Italie." Naïma Chebbah propose ensuite la confection de petite maroquinerie comme un portefeuille, un porte-monnaie ou un bracelet.

La jeune femme collabore aussi régulièrement avec d'autres corps de métier. "J'ai déjà été sollicitée pour refaire la selle d'une moto, je travaille avec un grand cordonnier à Rouen et j'ai d'autres contacts en cours", énumère Naïma Chebbah. Pour faire découvrir son métier et ses techniques, elle propose des ateliers ouverts à tous et personnalisés.

