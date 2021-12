CLIP : "Anti-hero", le nouveau single de Marlon Roudette

"Anti Hero" et New Age" font tous deux partie du premier opus du chanteur britannique "Matter Fixed", sorti au mois de janvier dernier.



"Matter Fixed", c'est un intitulé qui n'est pas sans rappeler le nom que portait son duo avec Preetesh Hirji : Mattafix. De cette expérience révolue, Marlon Roudette en a gardé le meilleur pour écrire treize titres oscillant entre pop, reggae et soul. Un mélange détonant qui ne devrait pas passer inaperçu.