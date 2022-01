Bréauté. Seine-Maritime : une colocation pour séniors

Il s'agit d'une alternative à la maison de retraite. En Seine-Maritime, à Bréauté près de Goderville, une colocation pour séniors voit le jour officiellement le 1er avril 2019.

La maison Elsa : une grande bâtisse au cœur du centre bourg qui propose huit chambres équipées. Elles vont être proposées à la location à des personnes âgées qui y vivront en totale autonomie.

Une maîtresse de maison sera présente tous les jours pour s'occuper des repas, du linge, du nettoyage et proposer quelques animations. Elsa Hache (46 ans) est cette maîtresse de maison. Écoutez-la :

La maison Elsa Impossible de lire le son.

Plus de liberté qu'en maison de retraite

Elsa Hache s'est inspirée d'une maison similaire à Tence (Haute-Loire), la maison Marguerite. Le concept se rapproche de la maison de retraite mais laisse plus de liberté aux séniors. Ils sont locataires et peuvent faire ce que bon leur semble. "C'est un peu comme un gîte permanent" commente Elsa Hache. Une maison à la carte à l'ambiance, qu'elle espère, la plus familiale possible.

Côté tarifs, il faut compter environ 2 200 euros (tout compris) pour une personne seule et environ 3 000 euros pour un couple.

La maison Elsa – 19, rue Pierre de Coubertin 76110 Bréauté – 06 60 51 48 85 – Journée portes ouvertes le dimanche 31 mars 2019 de 9 heures à 19 heures.

