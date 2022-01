concert. Samuelito et Antoine Boyer : deux as de la guitare à Hérouville

Samuelito, de son vrai nom Samuel Rouesnel, est un jeune guitariste talentueux, inspiré et aventureux. Il s'associe samedi 30 mars 2019 à l'artiste Antoine Boyer, pour former un duo de guitare jubilatoire et époustouflant entre flamenco, jazz manouche et autres inspirations musicales partagées.

Conservatoire de Paris

Samuelito et Antoine Boyer se sont rencontrés au conservatoire de Paris dans la classe de guitare classique de Gérard Abiton. Ils commencent à jouer ensemble et à développer un nouveau répertoire combinant différentes techniques et influences (jazz, flamenco, classique, pop…). Après de nombreux concerts remarqués, notamment au Festival Django Reinhardt et DjangoFest Northwest, les artistes remportent le quatrième European Guitar Award. Ce qui leur donne l'opportunité d'enregistrer un album.

Pratique. Samedi 30 mars 2019 à 20 heures au Théâtre d'Hérouville.