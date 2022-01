Alençon. Réfugié Syrien, il donne à son tour aux associations normandes

Cette belle histoire à Alençon (Orne) : Hozan Mohamad est un réfugié Syrien âgé de 38 ans, originaire de Damas. Il a fui la guerre dans son pays et il est arrivé dans l'Orne en 2015. Alors qu'il n'avait plus rien, lui, sa femme et ses 2 enfants ont été aidés par les Restos du Cœur et par le Secours Catholique de l'Orne, envers qui il se dit " éternellement reconnaissant ". Son métier, c'est désormais l'exportation de lait en poudre vers la Turquie et le Proche Orient et mercredi 27 mars 2019, comme il l'avait déjà fait en septembre 2018, il a offert 6912 boîtes (576 cartons!) de lait en poudre infantile, pour à son tour aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Hozan Mohamad : [son1] Tout le lait en poudre offert par Hozane mercredi 27 mars à Alençon, sera distribué à des familles dans le besoin, par le Secours Catholique du Calvados.