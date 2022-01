Alençon. Alençon : le lotissement des " Portes de Bretagne " prend forme

Le mois de mars 2019 est synonyme des premiers coups de bulldozer, sur les 3 hectares et demi du lotissement des Portes de Bretagne à Alençon (Orne). Il y a près de 30 ans qu'aucun lotissement communal n'avait vu le jour dans le chef-lieu de l'Orne !

Proche du centre-ville

Ce site de 3,6 hectares situé derrière le complexe cinématographie " Planet'Ciné ", n'est qu'à une dizaine de minutes à pieds de l'hyper centre-ville, ce qui en fait un atout sérieux. 17 des 72 parcelles ont déjà été attribuées. 5 autres sont en cours. 16 concernent des familles extérieures à Alençon, qui viennent s'installer dans la Cité des Ducs.

Petites parcelles

Il s'agit de parcelles de 255 à 450m², qui correspondent au pouvoir d'achat local, notamment des primo-accédants, explique le maire Emmanuel Darcissac. L'Éco-habitat y sera prioritaire, mais pas obligatoire, là encore pour répondre à toutes les possibilités en termes de capacité d'investissement. L'écologie a aussi été prise en compte dans la conception du site, avec des voies réservées aux piétons et au vélo, avec une densité importante de plantation, et avec un traitement écologique sur place des eaux de pluie et de ruissellement.

Premières constructions en septembre 2019

Les travaux de construction des réseaux (eau, électricité, téléphonie) et des voiries de desserte du lotissement ont débuté mi-mars 2019 pour un investissement municipal d'1 million 800.000 euros. Une commission d'attribution de parcelles s'est déjà réunie. 17 parcelles ont été attribuées. 5 autres sont en cours. Les attributions (réservations gratuites, 78€/m² TTC auprès de la mairie d'Alençon) se feront au fur et à mesure des demandes. Les travaux de voiries doivent s'achever à l'été 2019. Les premières constructions de maisons individuelles devraient donc pouvoir débuter à l'automne. Le chiffre d'affaires prévisionnel global pour les papillonneurs locaux est estimé à 8 millions d'euros.

