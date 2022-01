Rouen. Hockey (play-offs) : les Dragons de Rouen font le break

Après une victoire en demi-teinte obtenue la veille (2-0), les Dragons de Rouen ont confirmé leur supériorité le samedi 16 mars 2019 en s'imposant sur leur glace de l'Ile Lacroix sur le score de 3-2 dans le match 2 de leur demi-finale de play-offs de Synerglace Ligue Magnus, qui les oppose aux Rapaces de Gap.

Rouen a su profiter de ses supériorités numériques

Et pourtant, le match ne commençait pas de la meilleure des manières puisque les Jaunes et Noirs se retrouvaient menés après seulement deux minutes de jeu après un but de Paul Joubert (1-0). Il ne fallait attendre que trois minutes pour voir la réaction rouennaise, sur la première supériorité numérique du match, et l'égalisation de Joël Caron (1-1). Malgré cette égalisation, les Rouennais allaient de nouveau être menés un peu avant le premier buzzer sur un nouveau but inscrit par Biezais (2-1).

Pourtant mieux en jambes que la veille, les joueurs de Fabrice Lhenry étaient menés au score. Après une grosse bagarre à la 8e minute de jeu, qui verra l'expulsion du défenseur Makinen et de Melin, les Gapençais ne parvenaient pas à gérer leurs émotions et allaient enchainer les pénalités (jusqu'à six joueurs présents en prison). C'est donc à cinq contre trois que Chad Langlais égalisait à 2-2.

⚡️FIN DU MATCH⚡️@DragonsdeRouen 3⃣ - 2⃣ @Lesrapacesdegap



🏒Joël Caron (PP)

🏒@Chad_Langlais72 (PP)

🏒@FloChak (PP)



Trois nouveaux buts en supériorité et une grosse victoire après un match disputé

Les Dragons mènent la série 2 manches à 0 !



💛🖤#GoDragons #ConserverleGraal pic.twitter.com/kAWG5gw8EU — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) 16 mars 2019

Les esprits apaisés au troisième tiers, ce seront les Normands qui parviendront à prendre l'avantage dans cette rencontre par Florian Chakiachvili (3-2), toujours en supériorité numérique, pour remporter la deuxième manche de cette série. Les Dragons ont donc rendez-vous maintenant chez les Rapaces de Gap mardi 19 et mercredi 20 mars 2019 pour les matches 3 et 4.

Fabrice Lhenry : "Je pense que Gap a bien entamé le match, j'ai trouvé qu'on était monté en puissance au fil du match, plus dangereux au deuxième tiers et quand on commence a jouer, l'équipe en face accumule les pénalités. C'était un vrai match de play-offs, Gap est très physique et termine toutes ces mises en échec. Le groupe a bien réagi ce soir, ils n'ont pas paniqué, on avait le temps pour revenir. C'est le premier gros match qu'on a joué pour l'instant."

Florian Chakiachvili : "Je pense qu'on a fait un meilleur match qu'hier, Gap aussi et ce seront des matches serrés à chaque fois et surement une longue série, mais l'essentiel est acquis. On marque tous nos buts en powerplay, c'est un peu l'inverse de la saison régulière. À 5 contre 5, on sait que Gap c'est une équipe très solide avec un système de jeu très rigoureux défensivement. Luciano (Basile) a fait sa carrière là-dessus, il faut qu'on simplifie notre jeu pour marquer à 5 contre 5."