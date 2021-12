Les urnes de Condé sur Noireau sous influence d'HoneyWell

Le maire de Condé sur Noireau, Pascal Allizard, annonce une participation de 82,38% qui se situe en dessous de celle du premier tour et constate un nombre important de bulletins nuls et blancs (200 votes). Selon lui, les mots d'ordres nationaux ont été suivis.

Ses déclarations voient François Hollande arriver en tête, ce qui n'est pas surprenant et en cohérence avec les résultats nationaux.

Un vote d'autant plus important pour la ville avec les difficultés rencontrées sur le site de HoneyWell : "Les urnes ont parlé et nous attendrons de voir les résultats des élections legislatives pour lesquelles j'apporte mon soutien sans réserve à Jean-Yves Cousin."