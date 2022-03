La fondatrice de l'ONG Le Projet Imagine et présentatrice TV Frédérique Bedos rend hommage à ce film à l'action de Jean Vanier, fondateur des communautés de L'Arche et des réseaux Foi et Lumière.

Jean Vanier Impossible de lire le son.

Le film raconte d'abord la jeunesse de Jean, fils d'un gouverneur général du Canada et promis à une brillante carrière militaire. À 36 ans, il fait le choix de mettre sa vie au service de ceux qu'il considère comme les plus humiliés, les personnes handicapées mentales. Avec Raphaël et Philippe, deux hommes vivant dans un asile psychiatrique, Jean Vanier a l'idée de s'installer dans une petite maison dans le village de Trosly-Breuil près de Compiègne dans l'Oise. Leur projet : vivre tout simplement ensemble en partageant le quotidien. Nous sommes en 1964. L'Arche vient de naître.

"Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse" à voir au cinéma

Les communautés de L'Arche se retrouvent dans toute la France et dans le monde. Le film nous emmène alors à la découverte de L'Arche de Calcutta (Inde), créé dès 1971, et de L'Arche de Bethléem (Cisjordanie), a survécu à une fraternité partagée avec des personnes en situation de handicap.

On vous invite, à découvrir ce film: bande annonce.

