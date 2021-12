Indian Wells: Gaël Monfils stoppé dans son élan

La rumeur a circulé pendant plusieurs minutes dans les travées du Stadium 1, avant le coup d'envoi prévu de son duel, très attendu, face l'Autrichien Dominic Thiem: Monfils va déclarer forfait.

Et la rumeur a été confirmée quand le N.1 français est apparu au bord du court, en pantalon de survêtement, le visage fermé, en grande discussion avec le directeur du tournoi, Tommy Haas.

Il a alors pris la parole pour officialiser son retrait.

"J'ai mal au tendon d'Achille gauche depuis plusieurs jours déjà. Ce matin (jeudi), c'était douloureux. J'ai essayé de frapper des balles ce soir, mais je ne peux pas être compétitif à 100%", a-t-il expliqué, micro en main.

"J'ai souvent été blessé dans ma carrière, c'est pourquoi j'ai plus de recul quand il s'agit de prendre ce genre de décision et de faire le bon choix pour me permettre de jouer longtemps encore", a poursuivi le 19e mondial, avant de remercier le public d'Indian Wells, dont il est l'un des chouchous.

Précédent d'Indian Wells 2017

Ce forfait stoppe brutalement le retour au premier plan du Parisien, redevenu depuis février l'un des joueurs les plus redoutés du circuit.

Après un exercice 2018 perturbé par des douleurs au dos, il a débuté 2019 en remportant son 8e titre ATP à Rotterdam, en se hissant dans le dernier carré à Dubaï et en atteignant pour la deuxième fois de sa carrière les quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, l'un des tournois les plus importants du circuit.

Mais lui qui a collectionné les blessures et absences plus ou moins longues a pensé à l'avenir, en particulier à la saison sur terre battue, en renonçant.

"C'est marrant, mais j'avais déjà eu un problème similaire avant un match contre Dominic (Thiem) ici même en 2017 (en 8e de finale). A l'époque, j'avais décidé de jouer, il m'avait battu 6-3, 6-2 et il m'avait fallu deux mois et demi pour m'en remettre complétement. Pendant un moment, j'avais dû marcher avec des béquilles", a-t-il rappelé.

Monfils, 32 ans, n'a cette fois pas voulu prendre ce risque.

"J'avais envie de le jouer ce match, car je suis bien, je suis vraiment bien. Bien sûr, j'ai envie de gagner à Indian Wells, mais c'est sur terre battue que j'ai des gros objectifs", a-t-il insisté.

"Grosse inflammation"

Lucide, lui qui s'attend à ce que sa soi-disant fragilité soit encore moquée, et déterminé, le Parisien a le sentiment qu'il peut faire très mal cette saison, à Roland-Garros notamment, lors de son tournoi du Grand Chelem préféré.

"Je vais prendre quelques jours, quelques semaines peut-être, mais reste que cette année les mecs qui vont rentrer sur le terrain pour me battre, il va falloir y aller", a-t-il prévenu.

Il a été conforté dans sa décision par des examens réalisés peu après l'annonce de son forfait: "Il y a une grosse inflammation, le +doc+ m'a confirmé que j'avais fait le bon choix".

Il en a aussi discuté avec sa compagne, l'Ukrainienne Elina Svitolina, qui va disputer les demi-finales du tournoi californien vendredi.

"Elle m'a dit de faire attention. Elle m'a vu travailler cet hiver, elle sait quelles sont mes objectifs", a-t-il rappelé.

Monfils ne sait pas encore combien de temps il devra rester sans jouer, ni même s'il pourra participer au Masters 1000 de Miami qui débute la semaine prochaine.

"Le programme, c'est maintenant qu'Elina remporte le titre ici dimanche", a-t-il souri. "On verra après ce qui se passera, j'ai fait une semaine correcte, je vais maintenant +kiffer+ un petit peu".

A LIRE AUSSI.

Indian Wells: Pouille trop court, Williams stoppée

Tennis: Federer peut redevenir le maître à Cincinnati

Tennis: Federer peaufine à Halle sa préparation pour Wimbledon

Tennis: qui peut arrêter Federer, à Miami?

Tennis: blessé, Nadal perd et se retire du Mastersi