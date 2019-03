Les députés britanniques votent pour un report du Brexit d'au moins trois mois

Tendance Ouest a écrit :

Formule 1 : les choses sérieuses commencent pour Pierre Gasly

Des mois de préparation physique et d'essais en piste pour arriver à ce moment précis. Ce week-end, Pierre Gasly et tout le petit monde de la Formule 1 débutent la saison 2019 en Australie, avec les premiers essais libres ce vendredi 15, les qualifications samedi 16 et la course le dimanche 17 mars 2019. Nouveau venu chez RedBull, le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) devra forcément prendre ses marques mais il pourra également profiter de son arrivée dans une écurie de pointe pour viser un premier podium en F1.

21h30