Hors Normandie. Cette semaine au réveil, gagnez une machine Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Gagnez cette semaine une machine à café Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me dune valeur de 99€. Compacte et ingénieuse, la machine à café automatique à capsules MINI ME® trouvera aisément sa place dans toutes les cuisines. Profitez de plus de 35 variétés de capsules de café et boissons gourmandes de qualité professionnelle.

Mini Me est d'une grande simplicité d'utilisation : il suffit de faire glisser le curseur sur le dosage recommandé sur la capsule, ou sur le dosage de votre choix, et vous obtiendrez votre boisson idéale

La machine Mini Me trouvera facilement sa place même dans les plus petits intérieurs (largeur de 16 cm x hauteur de 30,5 cm x longueur de 24 cm).

Il vous suffit d'insérer la capsule de votre choix et de personnaliser la taille de votre boisson avec la molette de sélection intuitive afin de créer votre café sur mesure. Votre machine à café Mini Me s'arrête automatiquement au bon moment. Suivez les suggestions de préparation indiquées sur la capsules : pour chaque boisson, le dosage idéal vous est précisé.

Le système de pression à 15 bars fait toute la différence et garantit un expresso de qualité professionnelle : une créma onctueuse et des arômes révélés. C'est aussi la garantie de boissons gourmandes encore plus délicieuses.

L'écoulement s'arrête automatiquement au volume pré-sélectionné.

Grâce aux capsules scellées hermétiquement, préservant la fraîcheur du café, vous dégusterez à chaque fois des tasses riches en arômes.

Une fois insérée, chaque capsule ajuste automatiquement la pression nécessaire à la boisson sélectionnée. Dosage recommandé indiqué sur la membrane des capsules (7 niveaux de dosage, de 1 à 7).

Pratique, le mode Eco éteint automatiquement votre machine Mini Me au bout de 5 minutes d'inactivité.

La sélection "eau chaude" et "eau froide" permet la réalisation de boissons variées allant de l'expresso au thé glacé.

Nescafé Dolce Gusto propose une large gamme de boissons chaudes et froides (café, cappuccino, thé, chocolat....)

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!