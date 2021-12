Sauvetage d'un voilier britannique, sans mât, au large de La Hague

Un voilier britannique, en provenance de Lymington et à destination de Guernesey, victime d’un dématage en mer, ce samedi matin, un peu avant 08h, dans le Raz Blanchar, l’un des courants les plus puissants d’Europe, entre la pointe de La Hague et l’île d’Aurigny.

Une vedette des douanes en patrouille dans ce secteur, alerté par un message de détresse, s’est porté à la rencontre du voilier désemparé, . Dans le même temps, deux canots tous temps voguent au secours du voilier. Quarante minutes plus tard, un canot est sur zone et prend en remorque le bateau dématé. Le convoi a fait route vers le port de Dielette. Un peu avant midi, le voilier privé de son mât était en sécurité dans le port de Diélette.