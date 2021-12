Caen. Tennis de table (Pro B): surprise, le Caen TTC tombe à Tours !

Le match.

Au match aller, les Caennais s'étaient imposés 3 à 1. Avide de revanche, Tours a trouvé les ressources nécessaires pour déjouer les plans de Caen, leader incontesté cette saison.

Pour lancer les débats, c'est Antoine Hachard, tout juste sacré vice-champion de France 2019, qui affrontait Grégoire Jean. L'entame de match, pourtant de bonne augure laissait présager un non match. Il en fut autrement. Après avoir remporté les deux premiers sets (8-11, 2-11), Hachard se laisse surprendre par Jean (12-10). Dans le 4ème set, le Caennais mène 4 à 9 mais, encore une fois, c'est le Tourangeau qui clôture le débat (17-15) pour s'offrir le dernier set et décrocher le premier point. Marcos Madrid, quant à lui, était opposé à Michel Martinez. Il remporte sa confrontation 3 à 1 après avoir perdu le premier set (11-8) et relance ainsi le Caen TTC sur une meilleure dynamique.

Hachard pas dans le coup

Pour le troisième match de la soirée, Niagol Stoyanov a dominé de bout en bout son adversaire, confirmant sa bonne forme du moment. L'Italien a battu Lilian Bardet 3 à 0. Hachard, comme au match aller, défiait Martinez pour la quatrième opposition et comme au match aller, le jeune Caennais n'a pas réussi à prendre l'ascendant sur son adversaire (3-1). Il restait alors le double pour départager les deux équipes. Mais les Tourangeaux ont été meilleurs à ce jeu là, puisqu'ils s'imposent 3 à 1. Ainsi Tours crée l'exploit et inflige sa première défaite de la saison au Caen TTC, qui reste cependant leader avec cinq points d'avance sur son dauphin Issy-les-Moulineaux.

La fiche technique

Jean Grégoire 3-2 Hachard Antoine (8-11, 2-11, 12-10, 17-15, 11-5)

Martinez Michel 1-3 Madrid Marcos (11-8, 9-11, 6-11, 10-12)

Bardet Lilian 0-3 Stoyanov Niagol (7-11, 9-11, 4-11)

Martinez Michel 3-1 Hachard Antoine (12-10, 7-11, 11-9, 11-7)

Double Tours - Double Caen (7-11, 11-8, 11-7, 11-7)

Le prochain rendez-vous

Le Caen TTC recevra Roanne mardi 19 mars 2019 à La Haie Vigné pour le compte de la 14ème journée de Pro B. Resté sur deux défaites, Roanne aura à cœur de prendre sa revanche à Caen (match aller : 2-3).

A LIRE AUSSI.

Tennis de table : un Caennais vice-champion de France 2019 !

Tennis de table : fin de saison européenne pour l'ALCL Grand-Quevilly

Tennis de table: Faux pas pour le SPO Rouen

Tennis de table : face au leader, le SPO Rouen laisse passer une belle occasion

Tennis de table : l'ALCL Grand-Quevilly à deux doigts de faire chuter le leader