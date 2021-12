Une invitation à la responsabilité !

Billet Tendance Confidences

Dimanche 6 mai 2012

Bonjour à tous !

L’important, c’est de participer ! Une phrase que l’on attribue, sans doute à tort, au Baron Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques de l’ère moderne. Jean Luc vient de nous partager sa rencontre avec Ryadh Sallem, participant aux prochains JO paralympiques de Londres. Et nous sommes un jour d’élection. Quelle belle occasion de faire notre cette devise : l’important, c’est de participer.

Un jour d’élection, alors que je terminais la messe dominicale, je me souviens avoir donné une consigne de vote à l’assemblée, toute remplie de normands : que votre oui soit oui, et que votre non soit non ! C’était jour de référendum !

Plus sérieusement, cet adage de la participation est moins anecdotique qu’il n’y parait. Que cela soit à une compétition sportive, à des élections, à la vie de son quartier, de son village, que cela soit par un engagement, quel qu’il soit, au service de la collectivité, nous sommes tous bel et bien invités à participer. Nous ne vivons pas sur une île déserte, et notre bonheur de vivre ensemble n’existe et ne grandit que parce que, d’une manière ou d’une autre, nous nous sentons concernés par ce que vivent nos voisins, nos concitoyens, nos frères et sœurs en humanité.

Participer, c’est reconnaitre que ce que vit l’autre m’est important,

Participer, c’est mettre mes compétences, si petites soient-elles au service de tous,

Participer, c’est me sentir utile et heureux dans le monde qui m’entoure…

Alors c’est vrai que nous n’irons pas tous aux Jeux Olympiques, c’est vrai que parfois, nous pouvons nous demander si notre petit bulletin de vote glissé dans l’urne sert à quelque chose, c’est vrai que souvent, nous nous trouvons ben vite submergé par l’ampleur de ce qu’il faudrait faire pour que notre monde aille mieux, mais à force de remettre à plus tard ou aux autres, ce que je peux faire moi-même, à force de me dire que ma participation ne vaut pas grand-chose, ne vais-je pas passer à côté de ma vie ? Et comme le dit l’évangile de ce dimanche, « ce qui fait la gloire de Dieu, c’est que nous donnions beaucoup de fruit »…. Vous voyez, pour Dieu aussi, l’important, c’est de participer !

Bon dimanche à tous, et à la semaine prochaine ! P. Mache