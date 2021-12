Caen. Caen : une nouvelle caserne de pompiers à l'automne 2021

Une nouvelle caserne de pompiers sortira de terre d'ici l'automne 2021 à Caen (Calvados). Après deux ans de réflexion entre les services de pompiers et la ville de Caen, la décision a été prise : la seule caserne du centre-ville, place du Canada, fermera définitivement. "C'est une équipe uniquement composée de professionnels qui ne fonctionne qu'en diurne, c'est-à-dire de 8 h à 20 heures. La nouvelle caserne fonctionnera 24h/24 comme celle d'Ifs et de la Folie Couvrechef afin d'assurer une prise en charge continue", indique Xavier Charles, membre du bureau du SDIS 14.

Un quartier embouteillé

Ce nouvel établissement d'une superficie de 4 000 m2 sera plus grand que la caserne Canada. Il devrait se construire à l'arrière du Zénith, sur la route départementale menant à Louvigny. Un espace stratégique qui permettra d'intervenir à la fois rapidement en centre-ville mais aussi d'avoir un accès rapide au périphérique. "C'est notre priorité. Actuellement nos délais d'intervention sont trop longs en centre-ville. Avec cette implantation on sera connecté aux axes routiers principaux".

Quid des soirs de matchs au Palais des Sports et de concerts au Zénith dans un quartier souvent embouteillé ? "C'est justement l'un des gros sujets de discussion. La circulation est parfois difficile pendant une ou deux heures dans ce secteur. Il faut réfléchir à l'accès et la fonctionnalité de cette caserne. Ce que l'on souhaite, c'est que tout le secteur sud-ouest de Caen, c'est-à-dire du Zénith jusqu'à Évrecy soit mieux couvert", poursuit-il.

Un recrutement de volontaires

En termes de moyens humains, une redistribution des effectifs entre les trois casernes de Caen est à prévoir. Des sapeurs-pompiers d'Ifs et de la Folie Couvrechef seront susceptibles d'être mutés. En revanche, elle nécessitera probablement le recrutement de pompiers volontaires, "capables de compléter les équipes en cas de besoin. Souvent, ce sont des gens qui habitent à proximité et qui mettent entre 4 et 7 minutes pour se rendre à la caserne". Ce futur équipement nécessitera probablement entre 12 à 15 sapeurs-pompiers.

Pour ce qui est des équipements techniques, il faudra a minima deux voire trois ambulances de service à la personne, un véhicule incendie et sans doute quelques véhicules spécialisés. Pour l'heure, tout n'est pas encore ficelé. Les porteurs du projet espèrent un début des travaux au printemps 2020 une fois que l'architecte sera trouvé. Le projet nécessitera ensuite environ 14 mois de travaux pour une livraison attendue à l'automne 2021.

