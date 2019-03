Paris-SG : une très longue fin de saison qui s'annonce...

. Tuchel rassure sur son avenir, les supporters vers un boycott

Après la star Kylian Mbappé, au tour de l'entraîneur Thomas Tuchel de tenter de déminer la crise en dissipant les doutes concernant son avenir à Paris. Compte-t-il poursuivre sa mission l'année prochaine en dépit de la piteuse élimination prématurée ?

"Oui j'ai un contrat (jusqu'en 2020) et je veux rester longtemps (à Paris). Je veux grandir, et avoir du succès avec le club. C'est mon but, et c'est absolument clair", a-t-il déclaré en conférence de presse, lundi. "On veut continuer à aider les joueurs à gérer cette situation."

Des déclarations qui font écho à celles de son meilleur buteur Mbappé, dimanche. "Je pense que je serai là, c'est sûr même. Avec cette élimination, tous les problèmes que cela va engendrer, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Voilà, c'est clair et c'est précis".

De quoi apaiser les supporters ultras parisiens, eux qui ont exprimé leur immense "mécontentement" à coups d'insultes et fumigènes, dimanche lors d'un entraînement délocalisé au Parc des Princes ?

Pas pour le moment en tout cas. Le Collectif ultras Paris (CUP), plus important des groupes de supporters parisiens, envisage de boycotter le déplacement à Dijon, match en retard de la 18e journée de Ligue 1, comme l'a annoncé Europe 1.

Signe de la volonté de poursuivre leur mouvement de protestation, au moins jusqu'au "clasico" contre Marseille dimanche au Parc.

"Nos supporters +ultras+ se sentent mal, ils sont tristes, en colère, et tout le monde doit comprendre ça. Mais ce n'est pas possible d'être plus triste ou plus mal que nous, ce n'est simplement pas possible", a plaidé le technicien allemand.

. Deux titres à viser pour "réagir comme un champion"

Après la troisième élimination consécutive du PSG en 8e de la Ligue des champions, objectif suprême des propriétaires qataris, le risque est grand de finir la saison en roue libre. D'autant plus que le titre de champion de France parait quasi acquis avec 14 points d'avance sur Lille.

"Pendant les deux premiers jours (post Manchester United), je pense que beaucoup de gens ou de joueurs auraient aimé terminer la saison, et prendre un peu de vacances mais ce n'est pas une option. C'est dans l'essence même du sport d'avaler les choses qui sont très très dures à avaler, et continuer", a prévenu Tuchel.

"Maintenant, l'équipe, le staff et moi-même, avons l'occasion de montrer que nous pouvons réagir comme un champion. On ne va pas gagner la Ligue des champions cette saison, ce n'est pas possible. Mais c'est l'occasion de prouver que nous pouvons réagir comme des champions", a-t-il ajouté.

D'autant qu'il reste aussi à aller chercher, la Coupe de France, après la perte de la Coupe de la Ligue, depuis l'élimination surprise en quart de finale contre Guingamp (2-1) en janvier dernier.

Mais avec quels joueurs ? Si les stars Edinson Cavani et Neymar, blessés ou en phase de reprise, seront bientôt de retour, l'entraîneur parisien pourrait être amené à faire confiance à ses habituels remplaçants pour la fin de saison.

A la fois pour profiter de leur fraîcheur physique et mentale, et les valoriser en vue du prochain mercato ?

Car au sein du club parisien, on glisse que ce n'est un "secret pour personne de dire qu'il y aura quelques départs" à prévoir cet été. A la fois pour renouveler un groupe qui a connu deux immenses déceptions européennes, et surtout dégager des revenus pour équilibrer des comptes toujours dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA.

Christopher N'Kunku, proche d'un départ à Arsenal cet hiver, ou Thomas Meunier, relégué au statut de doublure de Dani Alves et Thilo Kehrer au poste de latéral droit, sans oublier Jésé et Giovani Lo Celso, prêtés au Betis Seville, semblent être les principaux profils privilégiés. Le grand chantier est lancé...

A LIRE AUSSI.

PSG: Les supporters crient leur colère, Mbappé tente de déminer

PSG-Lyon: choc attendu, à plus d'un titre

Ligue des champions: sans Neymar, le PSG qatari en péril?

Ligue des champions: le PSG se prépare au grandez-vous de Manchester sans Neymar

PSG: les pieds au Qatar, la tête à la Ligue des champions