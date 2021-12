Ghosn: enquête ouverte sur les conditions financières de son mariage

L'ancien patron de Renault avait obtenu la location du château de Versailles et du Grand Trianon pour l'organisation de son mariage, une prestation évaluée à 50.000 euros, en contrepartie d'une convention de mécénat signée entre l'établissement public et la marque au losange. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff).

A LIRE AUSSI.

Mobilisation autour du mariage Renault-Nissan, charges alourdies contre Ghosn

En Chine, une ethnie tibétaine délaisse sa liberté sexuelle

Nissan: le scandale menace de s'étendre, Ghosn toujours en détention

Soupçons d'emplois fictifs: à la recherche des traces de Penelope Fillon

Les républicains avancent vers la confirmation du juge Kavanaugh