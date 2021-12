Granville. Le salon de l'emploi de Granville vous ouvre ses portes vendredi 15 mars

Organisé à la Cité des Sports de Granville, le salon de l'emploi réunira une nouvelle fois entreprises, centre de formation ou encore organismes de soutien à la création d'entreprise.

Fanny Delforge-Marchand, directrice de la Mission Locale du Bassin Granvillais vous dit tout de cette rencontre.

Fanny Delforge-Marchand au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

De 16h à 19h30 et avec une entrée gratuite, ce salon se destine à l'ensemble des chercheurs d'emplois ou personne en recherche de reconversion.

80 entreprises seront présentes pour proposer environ 150 offres d'emploi. Ce salon veut optimiser le temps de chacun en proposant un contact direct entre les recruteurs et les candidats. De plus en ne s'étalant que sur 4 heures, cet événement favorise l'efficacité des rencontres.

Il sera également possible de rencontrer une huit d'instituts de formation et du côté de la création d'entreprise, les organismes de cotisations, les acteurs de "Je créé ma boite" avec notamment la CCI ou encore la Chambre des métiers et de l'artisanat.

Pour les visiteurs en manque de temps ou les entreprises ne pouvant se libérer pour être présente sur l'ensemble de l'événement, un espace "Recrut'Express" sera mis en place. Le principe, des bannettes pour recevoir les CVs des candidats en fonction de leurs offres d'emploi.